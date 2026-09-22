Mardin Artuklu'da pikap ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı

Mardin Artuklu'da pikap ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+12 sitede yayında
Güncelleme:
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 13 Mart Mahallesi'nde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; yaralı ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen pikap ve otomobil, 13 Mart Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi yaralandı.
Yaralanan kişi ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA