Mardin Artuklu'da hurda minibüsteki büfede çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nde büfe olarak kullanılan hurda minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında büfede hasar oluştu.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nur Mahallesi'nde büfe olarak kullanılan hurda minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında büfede hasar oluştu.
Kaynak: AA