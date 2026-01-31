Balıkesir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Çavuşköy Mahallesi'nde çıkan samanlık yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 400 balya ot ve 2 ton kömür zarar gördü.
Çavuşköy Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 5 araç 7 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında samanlıkta bulunan yaklaşık 400 balya ot ile 2 ton kömür zarar gördü.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel