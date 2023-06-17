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Manyas'ta hacı adayları dualarla uğurlandı

Manyas'ta hacı adayları dualarla uğurlandı

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Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Balıkesir'in Manyas ilçesinde uğurlama programı düzenlendi.

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için Balıkesir'in Manyas ilçesinde uğurlama programı düzenlendi.

Manyas Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa Manyas Müftüsü Abdullah Bostan, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay ve diğer ilgililer ile hacı adayları ve yakınları katıldı.

Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel

Balıkesir AK Parti Hisarcık Manyas Güncel Haberler

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