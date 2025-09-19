Manyas'ta Gaziler Günü Kutlandı

Haberler

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Muharip gazi Mustafa Tuna'nın konuşma yaptığı etkinliğe protokol üyeleri ve gaziler katıldı. Tören sonrası ise gaziler onuruna yemek verildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Gaziler Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na protokol üyelerince çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından muharip gazi Mustafa Tuna konuşma yaptı.

Törene Manyas Kaymakamı Coşkun Topuz, Belediye Başkan Vekili Esat Hepşen, Cumhuriyet Savcısı Hakan Aydoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay ile ilçedeki gaziler katıldı.

Tören sonrası gaziler onuruna yemek verildi.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
