Manyas'ta Gaziler Günü Kutlandı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Muharip gazi Mustafa Tuna'nın konuşma yaptığı etkinliğe protokol üyeleri ve gaziler katıldı. Tören sonrası ise gaziler onuruna yemek verildi.
Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel