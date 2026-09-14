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Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlanıyor

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlanıyor
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Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, yalnızca bir kurtuluşu değil, esareti kabul etmeyen bir milletin iradesini ve vatan sevgisini kutladıklarını belirterek, "Bu topraklar nice zorluk ve fedakarlığa tanık olmuştur. Güven ve huzurla doluyuz çünkü bizler bağımsızlık mirasını geleceğe taşıyacak bir milletin evlatlarıyız." ifadesini kullandı.

Meydandaki programın ardından şehitler için Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Kutlamalar, akşam bando eşliğinde gerçekleştirilecek fener alayı ile sürecek.

Törene Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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