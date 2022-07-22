Manyas ilçesinde çayır tırtılı ile mücadele başladı Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Akçaova, Börülceağaç, Çakırca, Çavuş, Hamamlı, Kalebayır, Süleymanlı ve Şevketiye mahallelerinde 11 bin 500 dekar ayçiçeği tarlasında çayır tırtılına rastlandı. Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, yaptığı açıklamada, bu yıl ayçiçeğinde iyi rekolte beklerken, çayır tırtılının ortaya çıkmasıyla birlikte kötü günler yaşadıklarını bildirdi. Yaprakları zarar gören ayçiçeğinin fotosentez yapamadığı için gelişemediğini ve kurumaya başladığını anlatan Kalpakçı, "Çayır tırtılına rastlayan çiftçiler zirai mücadeleye başlıyor. Tırtılın büyük oranda zarar verdiği kırsal mahallelerimiz dronla ilaçlama yapıyor." diye konuştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise kırsal mahallelerdeki ayçiçeği tarlalarına giderek çayır tırtılı kontrolü gerçekleştiriyor. AA / Süleyman Özaydın - Güncel Balıkesir Hisarcık Akçaova Manyas Güncel Haberler

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