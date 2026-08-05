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Manyas'ta Yangın Ormana Sıçradı

Manyas'ta Yangın Ormana Sıçradı
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BALIKESİR’in Manyas ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Darıca Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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