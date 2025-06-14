Mantarın Sağlık Faydaları ve Tüketim Teşviği Gerekliliği

Kişi başına düşen yıllık tüketim miktarı son derece düşük olan mantarın, özellikle B grubu vitaminler, potasyum ve antioksidanlardan açısından zengin olduğu bildirildi.

Etlik Şehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Yasemin Kuşcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mantarın düşük kalori ve yüksek besin değerlerini bünyesinde barından bir sebze olduğunu belirtti.

Kuşcu, mantarın yüksek besin değerinin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle de ön plana çıktığını vurgularken, tüketim miktarının ise istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Türkiye'de başta kültür mantarı olmak üzere, değişik türlerdeki mantar üretiminin son yıllarda arttığına dikkati çeken Kuşçu, vejetaryenler için de mantarın önemli bir besin maddesi olduğunu bildirdi.

Doğal ortamda kontrolsüz üretilen mantarların tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Kuşcu, "Kültür mantarlarının tüketimine bakıldığında kalori içeriği düşük ve besin değeri çok yüksek." dedi.

Mantarın, B grubu vitaminler, potasyum ve antioksidanlardan açısından son derece zengin olduğuna dikkati çeken Kuşcu, mantarın bu özellikleri dolayısıyla yine bağırsak ve kalp sağlığı açısından da öne çıktığını aktardı.

"Mantarın faydaları daha çok anlatılarak tüketimi teşvik edilmeli"

Sofralarda mantarın daha fazla yer alması gerektiğini belirten Kuşçu, şunları kaydetti:

"Selenyum ve beta glukan içeriğinden dolayı mantarın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri var. Bu nedenle özellikle büyüme gelişme çağındaki çocuklar ile gençler için öneriyoruz. Protein içeriğinin de yüksek olması nedeniyle de et tüketmeyen vejetaryenlerin özellikle mantar tüketimini öneriyoruz.

Toplum olarak aslında mantardan biraz uzak duruyoruz. Bu durum pişirme şekli ve sunumdan da kaynaklanıyor. Mantara çok alışkın değiliz. Bunun için de mantarın pişirilmesine yönelik uygun ve değişik tarifler geliştirebilir. Sağlık profesyonellerinin görüşleri alınabilir. Eğitim kampanyaları düzenlenebilir. Mantarın faydaları daha çok anlatılarak da mutlaka tüketimi teşvik edilmeli."