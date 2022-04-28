Mansur Yavaş'tan Yeni Uygulama: 3 Bin Vatandaşın Eczane Borcunu Kapatıyor - Haberler

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Mansur Yavaş'tan Yeni Uygulama: 3 Bin Vatandaşın Eczane Borcunu Kapatıyor

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “İmkansızlıklar kimseyi sağlık hakkından mahrum etmesin diye harekete geçtik. Ankara Eczacı Odası ile yaptığımız protokol ile 3 bine yakın hemşehrimizin aileleriyle beraber ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz” dedi.

ANKARA (ANKA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "İmkansızlıklar kimseyi sağlık hakkından mahrum etmesin diye harekete geçtik. Ankara Eczacı Odası ile yaptığımız protokol ile 3 bine yakın hemşehrimizin aileleriyle beraber ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Eczacı Odası ile yaptıkları iş birliği ile yurttaşların eczane borçlarının kapatılacağını duyurdu. Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İmkansızlıklar kimseyi sağlık hakkından mahrum etmesin diye harekete geçtik. Ankara Eczacı Odası ile yaptığımız protokol ile 3 bine yakın hemşehrimizin aileleriyle beraber ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz."

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Mansur Yavaş, Ankara, Eczane, Güncel, Haberler

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