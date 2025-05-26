Mansur Yavaş'tan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı Tanıtımı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapım çalışmaları devam eden Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nı tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapım çalışmaları devam eden Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. 940 bin metrekare alanı kapsayan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı 3 etaptan oluşuyor. Alan içerisinde, hayvanlar için doğal yaşam alanları, mini hayvanat bahçesi, meyve bahçeleri, yeme içme birimleri, etkinlik alanları, dinlenme alanları, dumansız piknik alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, etkinlik çayırları, otopark, çim tepeler, oyun tepeleri ve koku bahçeleri yer alıyor.

'BETONLAŞMAYA ASLA İZİN VERMEDİK'

Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nı tanıtan Yavaş, Ankara için yeşil alanları arttıracaklarını belirterek, "2019 yılından bu yana Ankara halkına kattığımız kullanabilir yeşil alan miktarı, 20 milyon metrekare arkadaşlar. Ankara'nın artık betona değil yeşile ihtiyacı var. İnsanlar buraya gelip ticari hiçbir kaygı da duymadan aileleriyle birlikte burada piknik yapabilecekler, gezebilecekler ve en azından soğuk olabilecekler. Ulaşım açısından da burası her yere yakın. Dolayısıyla Ankara halkının kolayca gelebileceği bir yere, Ankara'nın belki merkezdeki en büyük yeşil alanı yapmış oluyoruz. Semtlerin içerisinde yapabildiğimiz kadar spor alanı yeşil alan yapıyoruz. En fazla ağırlığı bu konuya veriyoruz. Çünkü artık insanların evine yakındaki bir yeşil alanda spor yapması insan hakkı olarak Avrupa İnsan Hakkı Ülkeleri Sözleşmesi'nde geçiyor. Betondan insanlar vazgeçmiyor. Ama biz en azından kendi dönemimizde betonlaşmaya asla izin vermedik, vermeyeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,