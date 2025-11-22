Mansur Yavaş, Soruşturma İzni Kararına İtiraz Edecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığınca hakkında soruşturma izni verilmesiyle ilgili, "Yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay'a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım." ifadesini kullandı.

Yavaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "konser soruşturması" kapsamında adının yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep edildiğini belirtti.

Bakanlığın, talep üzerine belediyeye müfettiş görevlendirdiğini ve kendisinin de yazılı ifade sunduğunu hatırlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık, daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve özel kalem müdürüm hakkında 'soruşturma izni' kararı vermiştir. Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikayette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın, hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay'a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım."