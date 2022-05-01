Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun - Haberler

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Mansur Yavaş: Mutlu, Sağlıklı, Huzurlu Günler Umuduyla Ramazan Bayramı'mız Mübarek Olsun

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun” dedi.

ANKARA (ANKA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.

Mansur Yavaş, Ankaralı yurttaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yavaş'ın, sosyal medya hesabında, "Huzurun evinizden, mutluluğun gönlünüzden hiç eksik olmayacağı, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler umuduyla Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun" notuyla bugün paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

" Bayram, bir çocuğa uzanan anneli eli sıcaklığı, paylaştıkça çoğalan bereket, özlemler son bulsun diye harcanan emektir. Bayram, karşılık beklemeden gülümsetebilmek, bir çocuğun çikolata sevincinde bulaşabilmektir. Bayram, umutların tükendiği yerde duyulan ses, geleceğe birlikte nefes olabilmektir. Bayramınız mübarek olsun."

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

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