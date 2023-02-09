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Mansur Yavaş: "Malatya'da Yaşanan İçme Suyu Sorununu Çözmek Adına Bölgeye Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi Gönderiyoruz"

Güncel Haberler

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ili vuran depremlerin ardından çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), afet bölgesindeki içme suyu sorunu için harekete geçti. Başkan Mansur Yavaş, “Malatya'da yaşanan içme suyu sorununu çözmek adına bölgeye mobil içme suyu arıtma tesisi gönderiyoruz” açıklamasını yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ili vuran depremlerin ardından çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), afet bölgesindeki içme suyu sorunu için harekete geçti. Başkan Mansur Yavaş, " Malatya'da yaşanan içme suyu sorununu çözmek adına bölgeye mobil içme suyu arıtma tesisi gönderiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm birimleriyle seferber olan ABB, depremden etkilenen illerden Malatya'ya mobil içme suyu arıtma tesisi gönderiyor. Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden, "Malatya'da yaşanan içme suyu sorununu çözmek adına bölgeye mobil içme suyu arıtma tesisi gönderiyoruz" mesajını verdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Mansur Yavaş Malatya Güncel Haberler

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