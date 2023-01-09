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Mansur Yavaş'ın kulisleri sallayan "istifa" çağrısına CHP'den ilk yanıt: Tepki ile görev bırakmak çözüm değil

Güncel Haberler

Hapis cezası sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağı iddiası kulisleri sallarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu ihtimali düşünerek "Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim" dediği iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise bu söyleme, "Başkanların görevlerinin başında olmaları daha iyi olur. İstifa etmek çözüm değil. Tam tersine sonuna kadar mücadeleyi götürmek lazım." yanıtını verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye alınan personele yönelik başlatılan terör soruşturması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası gündemden düşmüyor. Kulislerde İmamoğlu'nun görevden alınıp yerine kayyum atanabileceği iddiaları dillendirilirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

YAVAŞ'TAN İSTİFA ÇAĞRISI

Yavaş'ın olası bir kayyum ataması halinde CHP'li belediye başkanlarına "Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim" diyerek istifa çağrısında bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre kulislerde de Yavaş'ın bu söylemi doğrulandı.

CHP'DEN AÇIKLAMA: İSTİFA ETMEK ÇÖZÜM DEĞİL

Söz konusu iddialar sonrası CHP'den ise ilk yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bilgim yok. Konuşmadık, gündemimize gelmedi. Karar yetkili kurullarca verilir. Başkanların görevlerinin başında olmaları daha iyi olur. İstifa etmek çözüm değil. Vatandaşın verdiği iradeyi halk geri alır. Tepki ile o görevi bırakmak doğru değil. Tam tersine sonuna kadar mücadeleyi götürmek lazım." dedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Seyit Torun Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Mehmet Acıöz:

SAYIN YAVAŞ BELLİ BİRseçmenin var dogru istifa et VE CUMHUR İTTİFAKA KATIL siz devletçi bir adamsınız ne işiniz var orda o zaman REİSDEN sonra cmbşk lıgı garanti

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mehmet:

herkesin harcı değil koltuğu bırakmak mansur bey. adamlar koltuk için yaşıyor vatana hizmet değil. seni anlamaları için senin kafa yapınla bakmaları lazım.

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