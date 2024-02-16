Mansur Yavaş, Haymana'da Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışını Gerçekleştirdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haymana'da Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde Haymanalılara seslenen Yavaş, geçmiş dönemde yapılan çalışmalardan bahsetti ve CHP'nin Haymana Belediye Başkan adayı Levent Koç için destek istedi. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve CHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Yakup Odabaşı da katıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Haymana'da Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
Açılış töreni öncesinde Haymanalılara seslenen Yavaş, geçmiş dönemde yapılan çalışmalardan bahsetti.
Haymana için planlanan projeler hakkında bilgi veren Yavaş, CHP'nin Haymana Belediye Başkan adayı Levent Koç için destek istedi.
Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve CHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Yakup Odabaşı da katıldı.