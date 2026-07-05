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Kırkpınar finali öncesi Mansur Yavaş'tan Edirne Belediyesine ziyaret

Kırkpınar finali öncesi Mansur Yavaş'tan Edirne Belediyesine ziyaret
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final programı kapsamında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti. Heyet, final müsabakalarını izleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final programı kapsamında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.

Tarihi Edirne Belediye Binası'nda gerçekleşen ziyarette Yavaş'a, Ahmet Akın, Cavit Arı, Serkan Sarı ile Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan eşlik etti.

Heyeti, Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın yanı sıra CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör ve parti yöneticileri karşıladı.

Ziyaretin ardından heyetin, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak final müsabakalarını takip etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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