Üye Girişi
Haberler

Mansur Yavaş, Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu

Mansur Yavaş, Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Burcu Köksal ile bir araya gelen Yavaş, ardından vatandaşlarla buluşarak, müzeyi gezdi. Milli mücadelenin önemine vurgu yapan Yavaş, belediye ait arazide tohum da attı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu, programlara katıldı.

Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile CHP İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde partililerle de sohbet eden Yavaş, daha sonra Zafer Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, müzeyi gezdi.

Yavaş, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın milli mücadeledeki stratejik önemine dikkati çekti.

Daha sonra Köksal ile Konya yolu üzerindeki belediye ait araziye geçen Yavaş, arpa, buğday ve çörek otunun ilk tohumlarını attı.

Yavaş'ın Afyonkarahisar'daki ziyaret ve programlarına Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da eşlik etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Yerel Haberler Burcu Köksal Mansur Yavaş Politika Güncel Tarım Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir

Kabinedeki bazı isimler topun ağzında

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak

En büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.