Fransa'da Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Fransa'da İngiltere'ye ulaşmak için Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 2'si kadın, 2'si erkek 4 düzensiz göçmen denizde hayatını kaybetti. Bölgedeki acil yardım ekipleri, 38 düzensiz göçmene müdahalede bulundu.

Fransa'da İngiltere'ye ulaşmak için Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 2'si kadın, 2'si erkek 4 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch, ölen düzensiz göçmenlerin sabah yerel saatle 07.00 sularında "taksi-tekneye (taxi-boat)" binmeye çalıştıkları sırada denize düştüklerini belirterek, "Buralarda tehlikeli olabilen akıntılar onları götürdü." dedi.

Mağdurların sayısının henüz netleşmediğine işaret eden Lauch, bölgedeki acil yardım ekiplerinin biri hipotermi geçiren 38 düzensiz göçmene müdahalede bulunduklarını bildirdi.

Göçmen kaçakçılarının düzensiz göçmenleri denizdeyken alıp gemilere bindirerek götürmesi, "taksi-tekne" yöntemi olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
