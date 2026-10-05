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Manş Denizi'nde 90 kişinin bulunduğu göçmen botunda 2 düzensiz göçmen öldü

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Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais Valiliğine göre, sahil güvenlik dün gece Berck açıklarında 90 kişinin bulunduğu düzensiz göçmen botuna müdahale etti. Botta bulunan 30'lu ve 40'lı yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti, yanık yarası olan 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

Fransa'dan hareketle Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sahil güvenlik ekipleri dün gece vilayete bağlı Berck kenti açıklarında 90 kişinin bulunduğu düzensiz göçmenleri taşıyan bota müdahalede bulundu.

Valilik sağlık ekiplerinin botta bulunan 30'lu ve 40'lı yaşlarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ettiğini bildirdi.

Ayrıca botta yanık yarası olan 2 kadının da hastaneye kaldırıldığını açıklayan Valilik, düzensiz göçmenlerin uyruğuna ilişkin bilgi vermedi.

Söz konusu kişilerin ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İngiltere'ye kara veya deniz yoluyla geçmek isteyen yolcuların sınır kontrolü Fransa'da yapılıyor. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Fransız sahil güvenliği, deniz devriyeleri yaparak İngiltere'ye doğru yola çıkan düzensiz göçmen botlarını durdurma ve acil durumda kurtarma görevini de yürütüyor.

Son yıllarda İngiltere ile Fransa düzensiz göçmenleri kontrol altına almak için önlemleri sıkılaştırdı.

Kaynak: AA
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