Şehit Astsubay Fikret Mangura'nın Babası Vefat Etti

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Akhisarlı Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın uzun süredir kanser tedavisi gören babası Vasfi Mangura hayatını kaybetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, acı haberi yaptığı açıklamayla duyurdu.

Kıyışkan, "Aziz şehidimiz Fikret Mangura'nın babası, kıymetli büyüğümüz Vasfi Mangura'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vasfi Mangura için bugün ikindi namazının ardından Akhisar'ın Kapaklı Mahalle Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, 6 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olmuştu.