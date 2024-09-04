Manisalı öğretmen öğrenciler için okul eşyalarını tamir etti

Manisalı öğretmen Hatice Arslan, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okuldaki sıra, masa ve sandalyeleri tamir ederek öğrencileri için kullanıma hazır hale getirdi.

Salihli 50. Yıl Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Arslan, okulun bakımı ve bazı eşyaların tamiratı için çalışma başlattı.

Gereken bütçeyi, okulda kullanılamayacak durumda olan kitap ve defterlerin geri dönüşümünden elde ettiği gelirle oluşturan Aslan'ın en büyük destekçisi ise eski velilerden marangoz Necmettin Umut oldu.

Okuldaki hazırlıklara bir ay önce başladıklarını belirten Arslan, yıpranan öğrenci sıralarını tamamen yenilediklerini dile getirdi.

Kırılan sandalyeleri tamir ederek boyadıklarını anlatan Arslan, "Ayrıca eskiyen perdeleri de değerlendirerek masa örtüsü haline getirdik. Okulumuzda atıl durumda olan 20 civarında sıramız vardı. Birçoğunun metal kısımlarında kırılmalar olduğu için kullanılamıyordu. Kırılan bu bölümleri önce kaynak yaptırdık, ardından yeniledik ve kullanıma hazır hale getirdik. Yine yetersiz durumda olan öğretmen sandalyelerini de elden geçirdik." dedi.

Arslan, öğrencileri için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini söyledi.