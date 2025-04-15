Manisalı Esnaf, Hastalanan Kediyi Sahiplendi

Manisalı esnafın duyarlılığı bir kediyi hayata bağladı

Tedavisini yaptırdığı kediyi sahiplendi

MANİSA - Manisalı bir esnaf dükkanına gelen kedinin trafik kazası geçirdiğini zannederek götürdüğü veterinerde kedinin tümörü olduğunu öğrenince hem tedavisini yaptırdı hem de sahiplendi. 'Tekir' ismi verilen kedi sağlığına kavuşurken, dükkanın da maskotu oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosiklet tamirciliği yapan İbrahim Aydın, iş yerine giren yaralı kediyi görünce vakit kaybetmeden veterinere götürdü. İlk bakışta trafik kazası geçirdiği düşünülen kedinin karın bölgesinde dışa çıkan dokular olduğu görüldü. Veteriner hekimin yaptığı muayene sonucunda kedinin kaza geçirmediği, karın bölgesinde tümör oluştuğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan kedi sağlığına kavuştu.

Tedavisini yaptırdığı kediyi sahiplenerek iş yerinde bakan esnaf İbrahim Aydın, "İş yerimde çalışıyordum, bir anda içeriye kedi girdi. Karın bölgesinde bağırsakları dışarıdaydı. Hemen kafese koyup Albatros Veteriner Kliniği Veteriner Hekim Taner Çelik'e götürdüm. Trafik kazası sandım ama meğerse tümörmüş. Veteriner hekim tümörü aldı, kedimiz sağlığına kavuştu. Çok mutluyum. Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Onların dili yok, derdini anlatamıyorlar. Onlara ilgi ve destek verelim" dedi.

Kedinin tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Taner Çelik ise, "Kedi, trafik kazası geçirdiği düşünülerek getirildi. Yaptığımız muayenede yüzeysel bir deri tümörü olduğunu tespit ettik. Operasyonla tümörü alarak kedinin tedavisini tamamladık. Şu an durumu iyi" diye konuştu.

Motosiklet tamircisi İbrahim Aydın, 'Tekir' ismini verdiği kedisiyle yakından ilgilenirken, iş yerinden bir an olsun ayrılmayan Tekir ise dükkanın da maskotu oldu.