Manisa Turgutlu'da Zirai Arazide Yangın: Zeytin Ağaçları ve Üzüm Bağları Zarar Gördü

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir zirai arazide çıkan yangında zeytin ağaçları ve üzüm bağları büyük zarar gördü. Yangın, mahalle sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde zirai arazide çıkan yangında zeytin ağaçları ve üzüm bağları zarar gördü.

Derbent Mahallesi'nde zeytin ağaçları ve üzüm bağlarının bulunduğu zirai alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri su tankerleriyle yangınla mücadeleye destek verdi.

Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında çok sayıda zeytin ağacı ve üzüm bağı zarar gördü.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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