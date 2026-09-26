Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıda 11 kişi yaralandı, 7 şüpheli tutuklandı

Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıda 11 kişi yaralandı, 7 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da okul yakınında tüfekle ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin H.O. ile annesi, babası, dedesi, kuzeni, av bayii işletmecisi ve bir arkadaşının aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı; 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında tüfekle ateş açılması sonucu 11 kişinin yaralandığı saldırıda, olayı gerçekleştiren H.O., annesi, babası, dedesi, kuzeni, fişekleri satın aldığı av bayii işletmecisi ile bir arkadaşının aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı