Manisa Turgutlu'da okul önünde av tüfeğiyle ateş açan şüpheli kamerada görüntülendi

Manisa Turgutlu'da okul önünde av tüfeğiyle ateş açan şüpheli kamerada görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+15 sitede yayında
Güncelleme:
Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde av tüfeğiyle ateş açan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelinin yaya geldiği, saldırı sonrası kaçtığı görülüyor; polisin yakalama çalışması sürüyor.
ŞÜPHELİ KAMERADA
Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde av tüfeği ile ateş açan şüphelinin, yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, şüphelinin elinde av tüfeği ile yürüdüğü, bir süre sonra silahla koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.
Polisin, kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı