Haberler

Manisa Turgutlu'da okul önünde av tüfeğiyle ateş açan şüpheli kamerada görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da okul önünde av tüfeğiyle ateş açan şüpheli kamerada görüntülendi
Güncelleme:
+15 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde av tüfeğiyle ateş açan şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelinin yaya geldiği, saldırı sonrası kaçtığı görülüyor; polisin yakalama çalışması sürüyor.

ŞÜPHELİ KAMERADA

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde av tüfeği ile ateş açan şüphelinin, yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, şüphelinin elinde av tüfeği ile yürüdüğü, bir süre sonra silahla koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Polisin, kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Araçtan inen isim büyük ses getirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi

Ülkede hava ulaşımı durdu: Binlerce yolcu çıldırma noktasına geldi

AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz

Ülkesine gelmek isteyen göçmenleri açık açık tehdit etti: Gelmeyin...
Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

16. evlilik yıl dönümünü unutunca bu paylaşımı yaptı
2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz

Erdoğan salondaki ismi görünce kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz