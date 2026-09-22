Manisa Turgutlu'da lise önünde av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi, yaralılar var

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MANİSA'da bir lisenin önünde silahla ateş açıldığı bildirildi. Yaralıların olduğu bildirilirken, kaçak saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Yaralıların olduğu bildirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı