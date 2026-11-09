Manisa Turgutlu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi hastanede kurtarılamadı

Manisa Turgutlu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Manisa Turgutlu'da Ankara-İzmir kara yolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede kurtarılamayan 1 kişi hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Burak Efe Şenyüz'ün (19) kullandığı 45 NU 015 plakalı otomobil, Ankara- İzmir kara yolu Derbent Mahallesi yakınlarında H.K. (54) idaresindeki 45 AZV 610 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Şenyüz, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü H.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA