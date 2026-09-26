Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıda 7 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(MANİSA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Adli Süreçteki Çocuk(ASÇ) saldırgan H.O.'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Eylül'deki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASÇ H.O., aile fertleri ve diğer şüphelilerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen, 4'ü ASÇ 10 şüpheliden H.O ile birlikte annesi, babası, dedesi, fişekleri satın aldığı işletmecinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan 7 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA