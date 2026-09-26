Haberler

Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Turgutlu'daki okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 8'i taburcu edilirken 3'ünün tedavisi sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki saldırının ardından gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. ile annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı iddia edilen av bayisi işletmecisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül'de İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. dahil 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, yaralılardan 8'i taburcu edildi, 3'ünün tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 143 sitede yayınlandı.
Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı

Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı!
Eşiyle görüştüğünü öne sürdüğü adamı sokak ortasında kurşunladı

Karısıyla telefonda görüşen kişiyle karşılaşınca kurşun yağdırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

CHP'li belediyeye ikinci dalga operasyon! 9 şüpheli için karar verildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım! İzleme komisyonu kurulacak
Bursa'da Sağlıkçılar Kooperatifi'ne operasyon! Hesaptaki 1,4 milyar TL'yi kendilerine aktardıkları öne sürüldü: 12 gözaltı

Ev bekleyen sağlıkçıların kooperatifine baskın! 1,4 milyar detayı
Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş

Acil servis hekimini isyan ettiren olay! Kayıtlara bakınca şoke oldu
Almanya'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korktuğu başına geldi: Sığınma evinde, ayrı yaşadığı eşi katletti!
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı

7 yaşındaki öğrencinin çantasından silah çıktı, babası gözaltında

Meteoroloji, Marmara Denizi'nde cumartesi akşamı 50-75 km hızla fırtına bekliyor

Meteoroloji saat verdi! Marmara'da rüzgarın hızı 75 km'yi bulacak