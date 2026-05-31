Haberler

"Manisa Tarzanı" Ahmet Bedevi mezarı başında anıldı

'Manisa Tarzanı' Ahmet Bedevi mezarı başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'yı yeşillendirmek için ömrünü adayan İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi, 'Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri' kapsamında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Manisa'yı yeşillendirmek için ömrünü doğaya adayan ve "Manisa Tarzanı" olarak tanınan İstiklal Madalyası sahibi Ahmet Bedevi, vefatının 63. yılında anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" etkinlikleri kapsamında Bedevi'nin kabrinin bulunduğu Çatal Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törende Bedevi için dualar okundu, mezarına karanfiller bırakıldı.

Burada konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmet Bedevi'nin doğa sevgisi ve çevre bilincinin bugün de yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Etkinliğe dağcılık ve doğa kulüplerinin üyeleri ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk 'Gelsin' dedi

Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş
Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sosyal medyada başlayan kavga sokakta devam etti: 1 ölü
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

'Merak etmeyin' diyen Kılıçdaroğlu kurultay şartını açıkladı

"Merak etmeyin" diyen Kılıçdaroğlu kurultay şartını açıkladı
Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik

Reha Muhtar'dan kötü haber

Aziz Yıldırım'dan kızına yasak: Hem kendisine hem de bana zarar veriyor

Aziz Yıldırım'dan kızına yasak