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Manisa Soma'daki maden göçüğünde 5 işçi öldü, 9 şüpheli gözaltına alındı

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Manisa Soma'daki maden göçüğünde 5 işçi öldü, 9 şüpheli gözaltına alındı
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde dün meydana gelen göçükte 7 işçi toprak altında kaldı; 2'si sağ kurtarıldı, 5'i hayatını kaybetti. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında 3 savcı görevlendirildi, aralarında Y.B.'nin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si sağ kurtarıldı, 5 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.15 sıralarında Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana geldi. Madende meydana gelen göçük sırasında 7 maden işçisi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu işçilerden 2'si sağ olarak kurtarıldı.

Çalışmaların devamında göçük altında kalan Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soma Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında üç Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında işletmenin genel müdürü Y.B.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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