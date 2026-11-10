Manisa Soma'da uyuşturucu operasyonunda 1956 hap ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Manisa Soma'da uyuşturucu operasyonunda 1956 hap ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Manisa Soma'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, evinde 1956 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmesinin ardından tutuklandı. İlçede kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli de jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Y.Ö'nün (21) evine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 1956 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi de suçüstü yakaladı.
Kaynak: AA