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MANİSA'nın Soma ilçesinde, mantar toplamak için gittiği arazide kaybolan K.U. (73), jandarma ekipleri tarafından, dere yatağında yaralı bulundu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Soma ilçesi kırsal Türkpiyale Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar toplamak için evinden ayrılan K.U. adlı erkeğin kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından bölgede yapılan arama çalışmalarında K.U., ihbardan yaklaşık 10 dakika sonra dere yatağında yaralı bulundu. Bulunduğu sarp alandan Manisa Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, asayiş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla çıkarılan K.U., ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı