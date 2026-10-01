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Manisa Soma'da maden ocağında göçük, 3 işçiden biri kurtarıldı, 2 işçi aranıyor

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Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden biri kurtarılırken, 2 işçiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarılırken, 2 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Alınan ilk bilgilere göre, ilçede faaliyet gösteren özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı belirtilen 3 maden işçisinden birinin ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldığı öğrenildi.

Göçük altında bulunan diğer 2 işçiye ulaşılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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