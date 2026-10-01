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Manisa Soma'da göçükte kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si kurtarıldı

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Manisa Soma'da göçükte kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si kurtarıldı
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Manisa Valiliği, Soma'da bir maden işletmesinde göçük meydana geldiğini, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin sağ kurtarıldığını açıkladı. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 7 İŞÇİDEN 2'Sİ SAĞ KURTARILDI'

Manisa Valiliği, Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin yeni yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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