Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa Şehzadeler'de kamyon istinat duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Şehzadeler'de kamyon istinat duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kavşak inşaatındaki istinat duvarına çarpan kamyonun şoförü ve yanındaki yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kavşak inşaatındaki istinat duvarına çarpan kamyonun şoförü Cengiz Binici (57) ve yanındaki Emin Salı (25) yaralandı.

Kaza, Şehzadeler ilçesi Doğu Çevre Yolu Otogar yakınlarında yapımı süren Gediz Işıklı Kavşağı inşaat sahasında meydana geldi. Turgutlu'dan Yeni Otogar yönüne giden Cengiz Binici, kullandığı 35 AAZ 019 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, kavşak inşaatında yapımı süren istinat duvarına çarptı. Kamyon şoförü Cengiz Binici ile yanındaki Emin Salı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçim sonrası Obama'dan Trump'a çok konuşulacak mesaj

Obama seçim sonrası sessizliğini bozdu! Trump'ı kızdıracak mesaj
Çakallarla Dans serisi 16 yılda 8 filme ulaştı! Efsane kadro yeniden bir arada

Türk sinemasının vazgeçilmez ekibi 8'inci kez beyaz perdede
ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!

ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!
Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

Ferhat Göçer'in hayatını değiştiren karar! Gözyaşlarını tutamamış
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi

Tek başına maçı aldı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece TRT'yi açanlar kabusu yaşadı