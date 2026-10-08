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Manisa Şehzadeler'de 3 şüpheli lokantadan 10 bin lirayı çalıp kaçtı

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Manisa Şehzadeler'de 3 şüpheli lokantadan 10 bin lirayı çalıp kaçtı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gece saatlerinde bir esnaf lokantasına pencereden giren 3 şüpheli, kasada bulunan 10 bin lirayı çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 3 şüphelinin gece saatlerinde girdikleri bir restoranın kasasından 10 bin lira çaldıkları hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir esnaf lokantasında meydana geldi. Alican Kırmızılılar'a iş yerine gece saatlerinde pencereden giren şüpheliler, kasada bulunan 10 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkanını açmak için işyerine gelen işletme sahibi, paranın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Hırsızlık anı ise iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin camdan iş yerine girip parayı çaldıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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