Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Günaydamları Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan