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Manisa'da maki yangınında alevler ormana sıçradı

Manisa'da maki yangınında alevler ormana sıçradı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan maki yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 4 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde maki yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangına, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sarıgöl ilçesi Güneydamlar Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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