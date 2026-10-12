Manisa Sarıgöl'de düğün sonrası arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla zanlı tutuklandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 18 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tırazlar Mahallesi'ndeki düğün eğlencesinin ardından B.B. (19) ile arkadaşı Bulut Akgün (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B, bıçakla Akgün'ü yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akgün'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli B.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA