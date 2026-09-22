Haberler

Manisa Salihli'de kuyumcu soygununda 2 kişi yaralandı, şüpheliyi esnaf yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişimi sırasında şüpheli, iki kişiyi tabancayla bacaklarından yaraladı. Bir miktar altın alarak kaçmaya çalışan şüpheli Z.B., çevredeki esnaf tarafından yakalanarak gözaltına alındı; yaralılar Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcuda soygun girişimi sırasında şüpheli iş yeri sahibi ile yanındaki kişiyi tabancayla yaraladı, kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya motosiklet kaskı ve bereyle giren şüpheli, iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç.'ye tabancayla ateş etti.

Açılan ateş sonucu iki kişi bacaklarından yaralandı.

Bir miktar altın alarak iş yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Z.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya girdiği anlar yer alıyor.

Görüntülerde, çevredeki bir esnafın iş yerinden gelen sesler üzerine temizlik sopasıyla müdahale etmek için hazırlandığı, şüphelinin iş yerinden çıkmasının ardından peşinden koştuğu ve yaralılardan birinin dükkanın önüne çıkarak oturduğu görülüyor.

Kaynak: AA
Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın dikkat çeken Meclis karnesi! Rakamlar tek tek ortaya çıktı

Vekilin karnesi dikkat çekti: 37 kanun teklifi, 528 soru önergesi...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?

Büyük aşk çabuk bitti!

Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'dan dönemiyorlar

4 kişilik aile umreye gitti; 8 aydır ülkeye dönemiyorlar

Vanspor'da şampiyon teknik adam ile yollar ayrıldı

8 maçta 1 kez kazanabilen şampiyon teknik adamla yollar ayrıldı
Bartın Amasra'da kazada yaralanan 3 aylık bebek annesinden 4 gün sonra hayatını kaybetti

Öğretmen anne ölmüştü! 3 aylık bebeğinden de acı haber geldi
İstanbul'un Kralı'ndan Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler

İstanbul'un Kralı, Fenerbahçe için neler dedi neler
İspanya'da Sanchez'in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak

Ülke tarihine geçecek karar: Cezasını halk jürisi verecek
Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu: Hiçbir teknoloji tek başına çözüm olmayacak

Emine Erdoğan'dan New York'ta "Sıfır Atık" mesajı