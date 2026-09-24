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Manisa Salihli'de darbeyle öldürülen kişiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 21 Eylül'de bir kahvehanede ölü bulunan kişinin darbedilerek öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kahvehanede, Mehmet Gök'ün (35) ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 21 Eylül'de bir kişinin masada ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Ü.B. ve E.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin işletmecisi 21 Eylül'de, iş yeri önündeki masada bir kişinin hareketsiz yattığını fark etmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Gök'ün hayatını kaybettiği belirlemişti.

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Gök'ün yapılan otopside, darbedilerek öldüğünün belirlenmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ü.B. ve E.Ç.'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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