Haberler

Manisa'da seyirlik kar manzarası

Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinin 1500 rakımlı Başalan Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Dron ile görüntülenen doğa manzaraları, yayla evleri ve çam ormanlarının karla kaplandığını gösteriyor. Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının sürebileceğini ve yaylalara çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

MANİSA'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 1500 rakımlı Başalan Yaylası'nda beyaz örtü ile birlikte oluşan seyirlik manzara, dron ile görüntülendi.

Demirci'de özellikle 1500 rakımlı Başalan Yaylası başta olmak üzere Başalan ve Büyük Yayla mevkilerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışla birlikte bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı. Yaylalar tamamen beyaza büründü. Kar yağışının ardından dron ile görüntülenen bölgelerde, çam ormanları, yayla evleri ve geniş düzlüklerin karla kaplandığı görüldü. Beyaz örtüyle kaplanan doğa, seyirlik manzaralar oluşturdu. Diğer yandan yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek, yaylalara çıkmayı planlayan vatandaşların dikkatli olmaları, araçlarında zincir ve gerekli ekipmanları bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com

