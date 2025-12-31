Manisa'da seyirlik kar manzarası

MANİSA'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 1500 rakımlı Başalan Yaylası'nda beyaz örtü ile birlikte oluşan seyirlik manzara, dron ile görüntülendi.

Demirci'de özellikle 1500 rakımlı Başalan Yaylası başta olmak üzere Başalan ve Büyük Yayla mevkilerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışla birlikte bölgede kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı. Yaylalar tamamen beyaza büründü. Kar yağışının ardından dron ile görüntülenen bölgelerde, çam ormanları, yayla evleri ve geniş düzlüklerin karla kaplandığı görüldü. Beyaz örtüyle kaplanan doğa, seyirlik manzaralar oluşturdu. Diğer yandan yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek, yaylalara çıkmayı planlayan vatandaşların dikkatli olmaları, araçlarında zincir ve gerekli ekipmanları bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.