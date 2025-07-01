Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, Koldere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Koldere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel