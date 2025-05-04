Manisa'nın Salihli İlçesinde Gelincik Tarlalarının Renk Şöleni

Manisa'nın Salihli İlçesinde Gelincik Tarlalarının Renk Şöleni
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Salihli ilçesinde gelinciklerin açmasıyla tarım arazileri adeta kırmızıya büründü. Doğanın renk cümbüşü, amatör fotoğrafçıların ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde gelinciklerin açmasıyla tarım arazileri kırmızıya büründü.

Adala Mahallesi'nde ilkbahar kendisini, renk renk açan çiçeklerle gösteriyor.

Otomobilleriyle yoldan geçen birçok kişi, yolculuklarına ara verip gelincik tarlalarında fotoğraf çektiriyor.

Gelincik fotoğrafı çeken amatör fotoğrafçı Tuncay Uğur, "Bölgeden geçerken fark ettik. Muhteşem bir renk şöleni var. Kırmızı, sarı, beyaz ve yeşil tonları ağırlıklı doğanın tüm tonlarını görüyorsunuz. Metrelerce genişliğe yayılmış gelincik tarlaları insanları cezbediyor. Biz de bu anı kaçırmamak ve fotoğraflamak istedik" dedi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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