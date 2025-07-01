Manisa'nın Matdere Mahallesi İçin Tahliye Kararı

Manisa'nın Matdere Mahallesi İçin Tahliye Kararı
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Ahmetli ilçesinde devam eden orman yangını sebebiyle Matdere Mahallesi için tahliye kararı alındı. Vatandaşların güvenli bölgelere taşınması gerektiği duyuruldu.

BİR MAHALLE İÇİN TAHLİYE KARARI ALINDI

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Matdere Mahallesi için tahliye kararı alındı. Ahmetli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yangın tehlikesi sebebiyle vatandaşların güvenli bölgelere taşınması gerektiği bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin, vatandaşları güvenli şekilde tahliye etmek üzere Matdere Camii önünde hazır beklediği duyuruldu. Ahmetli Belediyesi, vatandaşlardan panik yapmadan hareket etmelerini ve görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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