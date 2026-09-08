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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Aşık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Dutlulu, törende kentte 15 Mayıs 1919'da başlayan işgal sürecinde büyük acılar yaşandığını belirterek, "Ancak işgalcilerin unuttuğu bir şey vardı. Bu milletin damarlarındaki asil kan esareti asla kabul etmezdi. Manisalılar acıya boyun eğmedi, düşmana teslim olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz, yalnızca askeri harekat değil, bir milletin varoluşunun haykırışıdır." diye konuştu.

Törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törene AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Yeni Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da katıldı.

Kaynak: AA
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