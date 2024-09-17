Manisa'da korkutan deprem: 4 büyüklüğünde sallandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.22'de merkez üssü olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 17,73 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.22'de merkez üssü Akhisar olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
17,73 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Depremin 17,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan depremin İzmir ve çevre illerden hissedildiği bildirildi.