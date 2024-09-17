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Manisa'da korkutan deprem: 4 büyüklüğünde sallandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 14.22'de merkez üssü olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 17,73 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.22'de merkez üssü Akhisar olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

17,73 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Depremin 17,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan depremin İzmir ve çevre illerden hissedildiği bildirildi.

Manisa'da korkutan deprem

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Akhisar Manisa Deprem

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Yorumlar (1)

Ayşe Kahraman:

Allah uyarıyor insanları ama anlayabilene

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