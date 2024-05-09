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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 14 firari ile aranan 56 şüpheli hükümlü yakalandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 20 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 14 firari hükümlü ile 56 aranan şüpheli yakalandı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 14 firari ile aranan 56 şüpheli hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Nisan-8 Mayıs arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Operasyonlarda hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari ile 56 aranan şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Akhisar Manisa Güvenlik Suç Politika Güncel Haberler

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